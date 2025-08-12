Diva Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Osman Taşcı, toplu sözleşme sürecinde hükümetin ilk teklifinin memur ve memur emeklisinin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Genel Başkan Taşcı, “Cumhurbaşkanımızın, son aşamada devreye girerek memurun gönlünü hoş edecek adımlar atacağına inanıyoruz” dedi.

Taşcı, yaptığı yazılı açıklamada, yetkili sendika Memur-Sen’in masadaki etkisinin her geçen gün zayıfladığını savundu.

Hükümetin ilk teklifinin memurların ekonomik kayıplarını telafi etmediğini belirten Taşcı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi memurun derdiyle dertlenir, elini taşın altına koyar. Ancak ‘Buçuk Ali’ zihniyeti, bu iyileştirmeleri kendi kazanımıymış gibi pazarlamaya kalkacaktır. Masada memurun hakkını savunmak yerine, verilen kırıntılara ‘tarihi kazanım’ diyen anlayış memuru değil, kendi koltuğunu korur. ‘Masadan kalktık, kazandık’ diyenler, aslında memurun kaybına imza atmaktadır.”

Taşcı, Diva Sen olarak memurun hakkını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

“Cumhurbaşkanımızı ve hükümetimizi seviyoruz, ancak masada memurun hakkını savunmayan sendikal anlayışı kabul etmiyoruz” diyen Taşcı, taleplerinin net olduğunu belirterek, “Seyyanen zam ve kabul edilebilir oranda maaş artışı istiyoruz. Buçuk Ali hesabıyla 3–5 kuruşluk artışlar, memurun yükünü hafifletmez, aksine derinleştirir” ifadelerini kullandı.

Taşcı, açıklamasında son olarak şu çağrıda bulundu: “Cumhurbaşkanımızın memura vereceği her müjdede samimiyetine yürekten inanıyoruz. Yetkili sendikayı ise bu güveni boşa çıkaracak teslimiyetçi ve vitrinci tavırdan vazgeçmeye davet ediyoruz.”