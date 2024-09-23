TÜİK, ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Açıklanana verilere göre Yozgat’ta ağustos ayı itibariyle toplam taşıt sayısı 125 bin 912 oldu.

Ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 23,6 azaldı.

Ağustos ayında 211 bin 389 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 23,6 AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 27,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 20,0 artarken otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste yüzde 10,9 ve motosiklette yüzde 10,9 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 10,2 AZALDI

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 55,6, otobüste yüzde 32,4, minibüste yüzde 28,7, motosiklette yüzde 5,7 artarken otomobilde yüzde 26,2, kamyonette yüzde 26,2, traktörde yüzde 13,1 ve kamyonda yüzde 3,5 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI AĞUSTOS AYI SONU İTİBARIYLA 30 MİLYON 469 BİN 319 OLDU

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,2'sini otomobil, yüzde 19,3'ünü motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AĞUSTOS AYINDA 935 BİN 945 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 65,6'sını otomobil, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 12,7'sini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında 66 bin 210 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 1 MİLYON 749 BİN 5 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 artarak 1 milyon 749 bin 5 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 2,0 azalarak 19 bin 624 adet oldu. Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 729 bin 381 adet artış gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 64,1'İ BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 64,1'i benzin, yüzde 13,9'u hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlıdır. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 901 bin 404 adet otomobilin ise yüzde 34,7'si dizel, yüzde 32,4'ü LPG, yüzde 29,9'u benzin, yüzde 2,0'ı hibrit ve yüzde 0,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 683 bin 918 adet otomobilin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 22,2'si 1401-1500, yüzde 17,1'i 1301-1400, yüzde 13,0'ı 1501-1600, yüzde 6,1'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.