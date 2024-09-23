Sorgun Belediyesi'nin özellikle kadınların mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla açtığı Hilal Evleri kurslarına katılan kursiyerler, sabırlı ve azimli çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı.

Hilal Evleri'nde açılan kurslar sayesinde birçok kişinin hayatının değiştiği ilçede, 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Arife Güneş, katıldığı dikiş nakış kursu sonrası kendi işyerini açarak aile ekonomisine katkıda bulunmaya başladı.

Önceleri kursta sipariş üzerine kursiyer arkadaşlarına kumaş getirip evden satış yapan Güneş, talepler artınca minibüs alıp pazarda parça kumaş satışına başladı.

Sorgun'daki parça kumaş ihtiyacının bir hayli yüksek olduğunu fark eden Güneş, Hilal Evleri'nden aldığı sertifika ve belediyenin destekleriyle 7 ay önce iş yeri açmaya karar verdi. Çocuklarıyla birlikte açtığı işyerinde parça kumaş satışı yapan Güneş, işlerinin yoğun olduğunu ve taleplere yetişemediğini söyledi.

“KUMAŞLAR EVE SIĞMAYINCA İŞ YERİ AÇMAYA KARAR VERDİM”

İşini severek yaptığını ve satışlardan da memnun olduğunu belirten Güneş, ilçedeki kadın girişimcilere de örnek olmak istediğini anlatarak, “Sorgun Belediyesi'nin açmış olduğu Hilal Evlerinde dikiş nakış kursuna kayıt oldum, orada kursiyerdim. Ara ara il dışına gidip parça kumaş alıyordum. Arkadaşlarda sipariş veriyordu. Daha sonra arkadaşlar ‘sen getir senden alalım' diye teklifte bulundular ve bu işe öyle başladım. İlk önce 50 kilogram kumaş getirdim bu 100 kilograma çıktı ve kumaşların satışını evden yapıyordum. Daha sonrasında bu 100 kilogramlar 500 kilograma ve bin kilograma çıkınca kumaşlar eve sığmamaya başladık. Daha sonrasında minibüs aldık pazarlara çıkmaya başladık gördük ki bize oralarda yetmemeye başladı. Biz de iş yeri açmaya karar verdik. Ailem çok destek oldu, bu işi şimdi ailemle yapıyorum. Kumaşları farklı illerden toptancıdan alıyorum ve en kaliteli ürünleri ucuza getirmeye çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti önemli bizim için. Müşterilerimizden övgüler de alıyoruz bazen eleştiri de alıyoruz, onlardan da ders çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

“SORGUN'DA KUMAŞ AÇIĞI VARDI”

7 ay önce işyerini açtığını söyleyen Güneş, “Parça kumaş satışına bir yıl önce başladım ama işyerimi 7 ay önce açtım. Talepler çok yoğun oluyor. Hilal Evlerinde kursiyerken Sorgun'da kumaş açığı olduğunu fark ettiğim için bu işe başladım. Belediye Başkanımız Erkut Ekinci de burada biz bayanlara çok güzel imkanlar sundu. Eğitimimizi aldık ve belediyemizin ücretsiz olarak bizler için açtığı stantlarda kumaş satışı yaptık ve bu işe de bu sayede yöneldim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kursiyer olarak başladığım bu yolda kendi iş yerimin patronu olarak devam etmeye çalışıyorum ve çokta mutluyum, müşterilerimiz de mutlu” ifadelerine yer verdi.