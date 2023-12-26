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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 23 Aralık tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın kabrini ziyaret etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın kabrini ziyaret ederek dua edip karanfil bırakan Vali Mehmet Ali Özkan’a, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İlçe Müftüsü Nadir Yiğit eşlik etti.

İlk günden beri şehit ailesini yalnız bırakmayan Vali Özkan, daha sonra da şehidin Sorgun ilçesinde ikamet eden baba ocağını tekrar ziyaret ederek şehidin ailesine başsağlığı diledi.