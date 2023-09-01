Türkiye'nin en ortası her şeyin tam ortası Yozgat, geleneksel lezzetin de tam ortasıdır.

Özellikle geleneksel yemekleri ile ön plana çıkan Yozgat, doğal güzelliği ile de dikkat çeken bir şehirdir.

Peki, Yozgat'ın neyi meşhur? En meşhur Yozgat yemekleri en yöresel lezzetleri nelerdir? Yozgat'ta ne yenir? İşte Yozgat ile ilgili tüm detaylar…

Yozgat, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde bulunan bir şehirdir. Yozgat’ta Anadolu kültürüne ve Anadolu'ya ait olan yöresel lezzetler yer alıyor.

YOZGAT'IN NEYİ MEŞHUR?

Yozgat'ın birçok meşhur yemeği vardır. Yozgat’ta Arabaşı, Tandır Kebabı, Helle Çorbası, Parmak Çöreği gibi birçok özel lezzet meşhurdur. Muhteşem lezzetler bulunan bu yemekler Yozgat'ta en çok tercih edilen yemeklerdendir.

EN MEŞHUR YOZGAT YEMEKLERİ VE YÖRESEL LEZZETLER NELERDİR? (YOZGAT'TA NE YENİR?)

ARABAŞI

Yozgat’a has, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez en önemli yemeğidir, “Arabaşı”. Yozgat uzun kış gecelerinde akşam yemeğinden sonra ve yatmadan önce yapılan sohbetler esnasında ikram edilen bir çeşit ara öğün yemeğidir. Bu sebeple yemeğin asıl adı “ara aşı” olmasına rağmen halk ağzında söylene söylene arabaşı şeklini almıştır. Malzeme olarak un, su ve tuz kullanılır. Çorbası içinse tavuk veya hindi eti kullanılır.

DESTİ KEBABI

Mevcut grubun sayısına göre büyüklüğü tespit edilecek sağlam bir su testisi alınır. Örneğin misafir 10 kişi olduğunda orta boy bir testi tercih edilmelidir. Yöreye has bir yemek türüdür. Tandır ekmeği ile yenir. Sokum ya da dürüm yapılır.

PARMAK ÇÖREK

Yozgat’a özel bir ekmek türü olup gerçek lezzet için ustalık hizmetinin tam bir profesyonellik gerektirdiği hamur kıvamının ve pişme kıvamı ile usullerinin çok iyi bilinmesi gereken bir gıda maddesidir. En önemli özelliği ise hiç bir katkı maddesi içermemesi ve taş fırında odun ateşiyle yalnız ateşe maruz kalmadan, ısısıyla pişirilmesidir. Ayrıca üretimde sadece hazır maya kullanılmamakta belli bir miktarda da ekşi maya olarak tabir edilen bir gün önce üretimde kullanılan hamurdan kullanılmaktadır. Bu kullanılan ekşi maya, parmak çöreğe has bir tat vermekte ve pişme sırasında kalın kabuk yapıp parmak çöreğin çıtır olmasını sağlamaktadır.

Diğer yöresel yemeklerin adı ise şu şekilde; Tandır Kebabı, Madımak, Çiğdem Pilavı, Kavurga, Sulu Köfte, Yarma Aşı, Omaç, Cılbır, Hedik, Haside, Kabak Çiçeği Dolması, Ekşili Kabak, Büryen Pilavı, Tene Pilavı, Tas Kebabı, Gilik, Soğan Aşı, Gınnıç, Mıhlama, Katıklı Çorba, Sütlü Çorba, Akdağmadeni Sahlebi, Sini.

Yöresel lezzetlerin tariflerine bu linkten ulaşabilirsiniz;

https://yozgat.ktb.gov.tr/Eklenti/52544,yozgat-mutfagi-ve--yoresel-yemekleripdf.pdf?0