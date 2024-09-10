Yozgat halkı içme ve kullanma suyunu Cemil Çiçek Barajı, Kirazlı Göleti ve Arapseyfi yeraltı kaynak sularından sağlıyor.

Yozgat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; belediye bünyesinde içme ve kullanma suyu temini Cemil Çiçek Barajı, Kirazlı Göleti ve Arapseyfi yeraltı kaynak suları olmak üzere 3 ayrı kaynaktan sağlanıyor.

“BİRÇOK BÖLGENİN SU İHTİYACINI KARŞILIYOR”

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Cemil Çiçek Barajı ile ilgili, “İçme ve kullanma suyu ana kaynağı olarak kullanılan baraj, tek ana kol ve kaynak sularından beslenen 48 milyon metreküp kapasiteye sahiptir. Barajdan gelen ham suyun arıtımını sağlayan tesis 2016 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Kullanıma sunulan su saatte yaklaşık bin metreküptür. Tesiste arıtılan su aynı zamanda Yerköy, Çiçekdağ, Köseli ve Organize sanayi bölgesinin su ihtiyacını da karşılamaktadır. Bugün itibari ile yaklaşık 15 milyon metreküp su rezervi bulunmaktadır, kullanılabilir su yaklaşık 12 milyon metreküptür” bilgilerine yer verildi.

Arapseyfi kaynak suları ile ilgili Müdürlükten yapılan açıklamada, “Arapseyfi bölgesinde 9 adet sondaj kuyumuz bulunmaktadır. Şehre yaklaşık saatte 500 metreküp su temini sağlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

YOZGAT’IN EN ESKİ SU KAYNAĞI

Kirazlı Göleti ile ilgili ise “Yozgat’ın en eski su kaynağı olan göletin kapasitesi 1,6 milyon metreküptür, halihazırda 400 bin metreküp su rezervi bulunmaktadır. Eski tip teknoloji ile suyun arıtımını sağlayan kirazlı arıtma tesisinin saatlik kapasitesi 230 metreküptür. Tesislerimizde ‘25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğince’ arıtımı sağlanarak kullanıma sunulan içme suyunun kimyasal, fiziksel ve biyolojik analizleri belirli periyotlar ile gerek tesislerimizde bulunan laboratuvarlar ile gerekse Yozgat Halk Sağlığı merkezleri laboratuvarları tarafından yapılmaktadır” bilgilerine yer verildi.