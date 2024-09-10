2004 yılından bu yana Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firma, dünya çapında yüksek teknoloji ürünü balistik yelek ve başlıklar üretmektedir.

Garanti Giyim, özellikle askeri ve polis personelinin kullanımına yönelik olarak geliştirdiği balistik yelek ve başlıklarıyla sektördeki öncülerden biri olarak öne çıkıyor.

Firma, bin tonluk baskı ve ısı yardımıyla ürettiği bu ekipmanların, çelik yelek ve başlıklardan çok daha hafif ve sağlam olduğunu belirtiyor. Bu teknoloji sayesinde, kullanıcılar daha yüksek hareket kabiliyeti ve konfor sağlıyor.

DIŞ GİYİM VE ZIRH PANELİ ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası, 2004 yılında fonksiyonel dış giyim, balistik koruyucu vücut zırhı ve araç zırh sistemleri üretimi amacıyla kurulmuş olup, 25 bin metrekare kapalı alan ve 40 bin 500 metrekare açık alana sahip.

Yüzlerce çalışanın istihdam edildiği fabrikada, Türkiye’nin en yüksek kapasite ve çeşitliliğe sahip fonksiyonel dış giyim ve zırh paneli üretimi gerçekleştiriliyor.

2006 yılından beri Milli Savunma Bakanlığı’ndan onaylı NATO ve Milli Tesis Güvenlik Belgesi'ne sahip olan Garanti Giyim, 2005 yılından bu yana ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne de sahiptir. Şirket, başta Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere birçok kamu kurumuna ve uluslararası müşterilere hizmet vermektedir.

VLADİMİR ZELENSKİY’NİN ZIRHLARI YOZGAT’TAN

Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ekibi için özel balistik koruyucu ekipmanlar üretmişti.

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıç günlerinde gelen acil talep üzerine, Zelenskiy ve ekibine 20 adet koruyucu kask ve yelek temin edilmişti.

Bu özel üretim ekipmanlar, uluslararası medyada geniş yankı uyandırmış ve firma, bu durumdan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

TÜRKİYE’DEKİ BALİSTİK KASK İHTİYACININ YÜZDE 80’İNİ KARŞILIYOR

Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri, özellikle balistik kask ve yelek üretiminde yüksek teknolojiye sahip olduğunu vurguluyor.

Şirket, dünya genelinde 50'den fazla ülkeye balistik ekipman ihraç etmekte ve Türkiye’deki balistik kask ihtiyacının yüzde 80’ini karşılamaktadır.

2013 yılına kadar, bu tür ekipmanlar genellikle ABD ve İsrail ortaklı yabancı firmalardan temin ediliyordu, ancak Garanti Giyim, yerli üretimle bu ihtiyacı karşılama başarısını göstermiştir.

ULUSLARARASI PAZARDAKİ BAŞARI

Garanti Kompozit Yöneticisi Vedat Tüzer, Zelenskiy ve ekibi için ürettikleri "Soft balistik Level IV plakalı yelek" ile "Full Cat Edon plakalı Level III kask”lar hakkında şu bilgileri verdi: "Zelenskiy ve ekibi için özel bir kask ve yelek talebi aldık ve bu ürünleri başarıyla temin ettik. Televizyonda gördüğümüzde büyük bir memnuniyet yaşadık. Ayrıca, dünyanın en hafif balistik kasklarını üretiyoruz ve bu ürünleri hem Türkiye’ye hem de uluslararası pazara tedarik ediyoruz."

Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası'nın uluslararası pazardaki başarısı, Yozgat'tan dünya çapında güvenlik standartlarını yükselten bir üretim kapasitesine sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.