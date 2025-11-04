Yozgat’ın ve Aydıncık ilçesinin önemli değerlerinden biri olan ametist ve yarı değerli taşlarla takı, süs eşyası gibi ürünler üreten Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOM Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Türker, Milletvekili Akgül’e, doğal taşları ve coğrafi işaretli bağrıbütün kavunundan üretmiş oldukları doğal meyve suyunu tanıttı.

Doğal Taşlardan Sanat

Yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Türker, "Yöremizde bulunan taşları çıkartıyoruz, getirip depolarımızdan muhafaza ediyoruz. Yağlı kesimler, sulu kesimler yaptığımız taş işleme makinalarımız var, taşları ne yapmaya karar verdiysek taşın özel yerlerini bulup kesiyoruz. Kestikten sonra takıya o şekilde dönüştürüyoruz. Bir kolye mi yapacağız, yüzük mü yapacağız, ona göre karar verip tasarımını tasarladıktan sonra kesimini yapıp, zımparasını yapıp, parlatma işlemini yapıp, delme işlemini yapıyoruz. Takımız gümüşle buluşacaksa gümüşle buluşturuyoruz. Bu şekilde takımız da son haline gelmiş oluyor. Küçük bir ilçedeyiz, burada kadınlar hem sosyalleşiyor doğal taş işlemeciliğinde hem sanat öğreniyorlar, kendilerini geliştirerek ekmeğini taştan çıkarıyorlar. İlçemizi, ilimizi tanıtıyoruz, birçok fuarlara, festivallere de katılıyoruz. Bu yüzden kadınlarımız sosyalleşiyor ve ekmeğini taştan çıkarıyor diyebiliriz" dedi.

Coğrafi İşaretli Üründen Doğal Meyve Suyu

Aydıncık’ın bereketli topraklarında yetişen bu özel kavun, kendine has aroması, ince kabuğu ve uzun süre bozulmadan saklanabilme özelliğiyle biliniyor.

Yöre halkı tarafından “Yer Muzu” olarak adlandırılan bağrıbütün kavunu, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Aydıncık ilçesine özgü lezzetten doğal meyve suyu ürettiklerini belirten Türker, “İlçemize özgü, halk arasında 'yer muzu' olarak da anılan coğrafi işaret tescilli bağrıbütün kavunu eşsiz kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken özel kavundur. Bu bağrıbütün dediğimiz yöremize özgü endemik bir kavun. İçinden çekirdekleri bütün çıktığı için bağrı bütün diyoruz. Diğer yöresel anlamı ‘yer muzu’ olarak adlandırılıyor. Hem tadından hem de aromasından hem de şeklinden ve renginden ‘yer muzu’ olarak adlandırıyoruz. Bizlerde coğrafi işaretli ürünümüzü değerlendirerek doğal meyve suyu ürettik. İnşallah daha ileriye taşıyarak ürünümüzü tüm dünyaya tanıtacağız” şeklinde konuştu.

“Üretim Gücüyle Yol Almaya Devam Ediyoruz”

Türker, “Taktirleri ve desteklerinden dolayı sayın vekilimize çok teşekkür ederiz. Kadın emeğiyle, Yozgat’ın değerleriyle ve yerel üretimin gücüyle yol almaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.