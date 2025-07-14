Yozgat denilince sosyal medyada da ses getiren çeşitli yemekleri bulunuyor. Sosyal platformlar da yayılan videolar incelendiğinde içerisinde insanların çoğunun merak ettiği yemekler de bulunuyor.

Arabaşı

Arabaşı olarak bilinen ve çorba türlerinden olan bu lezzeti Türkiye’nin farklı bölgelerinde de yapılmaktadır. Son zamanlarda da oldukça popüler olan bu çorbanın anavatanı Yozgat. Kış aylarında daha çok tercih edilen bu çorbaya Yozgatlı halk şifa çorbası olarak adlandırıyor. Çorbasının yanında ise özel hazırlanan hamuru yer alıyor.

Testi Kebabı

Diğer adı Desti kebabı olarak bilinen bu yemek, içerisinde kuşbaşı kuzu eti bulunan bir kebap türüdür. Testi kebabının önemli özelliği resmi davetlerde testiyi kıracak olan kişinin kırmadan önce çevresindeki kişilere bir söz veya dilek tutulması istenir.

Parmak Çörek

Aslında ekmek olarak bilinen bu çöreğin boyutu da ekmek gibidir. Üzerindeki çizikler uzun ve ince haldedir. Bu sebeple parmak ismini almıştır.

Madımak Yemeği

Kendine özgü madımak otu toplanarak yapılır. Etli veya etsiz olarak pişirilmesi kişisel tercihtir. Asıl lezzeti yufka ekmekle yenildiğinde ulaşır.

Bulama Çorbası

İçerisinde yarma bulunan , yumurta, nane ve patlıcanın da kullanıldığı kıvamı olan bir çorbadır. Yapımı uzun süren emek isteyen bir çorbadır.

Pezzik Cacığı

Yozgat yöresinin sevilen yemeklerinden biridir. Bu cacık bazı bölgeler de meze olarak hem de doyurucu olduğundan dolayı ana yemek olarak sunuluyor.

Sakala Sarkan Çorbası

Yeşil mercimek ve erişte birleşimiyle yapılan bu çorbayı Yozgat’ın bazı kesimleri sakala çarpan olarak söylenir.

Altüst Böreği

Bolu’da da aynı isimle yapılır. Bu börek elde hazırlanmış iki hamurun şekillendirilmesiyle hazırlanır. Kahvaltılarda da oldukça popülerdir.

Düğürcük Çorbası

Bulgur ile yapılır. Tercihen içine kıyma koyulabilir.

İncir Uyutması

Mayalama şeklinde hazırlanan ve oldukça emek harcanan incir uyutması Yozgat’ın en sevilen tatlıları arasındadır.

Çiğdem pilavı

Bir diğer adı Bahar pilavıdır. Çiğdem pilavının kendine özgü hikayesi vardır. Hıdrellez zamanında kapı kapı gezen miniklerin torbalarında toplanan bitkilerle yapılır.