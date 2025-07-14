İletişim Başkanlığı koordinesinde düzenlenecek etkinlikler kapsamında, 81 ilden 81 gazeteci, hem Ankara’da hem de İstanbul’da bir dizi anlamlı ziyaret ve etkinliğe katılarak tarihe tanıklık edecek.

Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan da bu önemli programa, hem Yozgat’ı hem de gazetemizi temsilen davet edildi.

81 ilden 81 gazeteci ile yurt dışından 41 ülkeden davet edilen 120 yabancı basın mensubu, toplamda 200 gazeteci programda yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hitap Edecek

Program, 14 Temmuz’da katılımcıların Ankara’ya varışıyla başlayacak. 15 Temmuz sabahı ise gazeteciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni ziyaret edecek.

Burada yapılacak sunumların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi gezilecek. Günün en önemli anlarından biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anma töreninde yapacağı konuşma olacak.

16 Temmuz’da, İletişim Başkanlığı tarafından gazetecilere özel bir 15 Temmuz bilgilendirme programı düzenlenecek. Bu kapsamda, 15 Temmuz’un medya üzerindeki etkisi, dezenformasyonla mücadele ve toplumsal hafızanın korunması gibi konular ele alınacak. Akşam saatlerinde katılımcılar İstanbul’a geçecek.

Programın dördüncü gününde, İstanbul’da 15 Temmuz’un izlerini taşıyan simgesel mekânlar ziyaret edilecek. Sabah saatlerinde Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde toplumsal hafızaya dair bir yolculuk yapılacak. Ardından Beylerbeyi Polis Evi’nde düzenlenecek programla vefa duygusu pekiştirilecek. Gün, İstanbul Valiliği ziyaretiyle son bulacak.

18 Temmuz’da ise katılımcılar memleketlerine dönecek.

Bu anlamlı programla birlikte, 81 farklı şehirden gelen gazetecilerin, kendi şehirlerine döndüklerinde 15 Temmuz’un anlam ve önemini daha güçlü anlatmaları hedefleniyor. Program, basının milletin sesi olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne sererken, aynı zamanda medya aracılığıyla toplumsal hafızanın diri tutulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.