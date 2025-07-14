Olay Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi Eğlence Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre başıboş köpek, tek başına oyun oynayan 8 yaşındaki çocuğu sırtından yaraladı. Çocuk, ailesi tarafından tedbir amaçlı Şefaatli Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve kuduz aşısı yaptırıldı. Sağlık durumu iyi olan ancak yaşadığı olaydan korkan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.



Başıboş köpek, Boğazlıyan Jandarma Asayiş timi tarafından Yenipazar Belediye ekiplerine verilerek barınağa götürülmek üzere alındı.