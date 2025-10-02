“Yüzyılın Konut Projesi” olarak tanımlanan kapsamlı plan çerçevesinde Yozgat dahil 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek. Bu konutların bir bölümü ise ilk kez yalnızca kiraya verilmek üzere İstanbul’da hayata geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, TOKİ aracılığıyla kiralık konut modelinin ilk kez uygulamaya geçirileceğini belirterek, “Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız” dedi. Erdoğan, programın detaylarının önümüzdeki günlerde düzenlenecek tanıtım toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağını da ifade etti.

Kiralık Konutlar İstanbul’da Başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hazırlıkların tamamlandığını açıklayarak İstanbul’da her iki yakada kiralık konut projelerinin inşa edileceğini duyurdu. Uygulamada satıştaki gibi kura sistemi kullanılacak ve hak sahipleri bu yöntemle belirlenecek.

Dar Gelirlilere Uzun Vadeli ve Düşük Taksit İmkanı

Kiralık sosyal konutlarda vatandaşlara düşük taksitli ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunulacak. 20 yıla varan vadelerle ödeme kolaylığı sağlanması planlanıyor. Ayrıca, şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler ve gençler için özel kontenjanlar ayrılacak. İlk kez en az üç çocuğu olan aileler de ayrı bir kontenjanla projeden faydalanabilecek.

2026’da Hayata Geçmesi Bekleniyor

Projeye başvuruların il bazında açılmasının ardından kura çekimleri gerçekleştirilecek. Uygulamanın 2026 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülüyor. Uzmanlar, kiralık konut modelinin özellikle İstanbul’daki kira fiyatlarını dengelemesi ve dar gelirli vatandaşların yükünü hafifletmesi açısından önemli bir adım olacağı görüşünde.