Tapuda 65 Yaş Çilesi! Rapor Engeline Dikkat...

Raporun yalnızca devlet hastanesinden alınabilmesi ve bir gün geçerli olması, vatandaşları mağdur ediyor.

Tapu işlemlerinde 65 yaşını aşmış kişilerden sağlık raporu talep edilmesi, gayrimenkul alım-satım sürecini adeta çıkmaza sokuyor. Raporun yalnızca devlet hastanelerinden alınabilmesi ve geçerliliğinin sadece bir günle sınırlı tutulması, işlemlerini aynı gün bitiremeyen vatandaşlara ciddi zorluk yaşatıyor. Uzmanlar, bu uygulamanın zorunluluk olmadığını hatırlatırken, tapu müdürlüklerinin “risk almamak için” rapor istediğini belirtiyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Satış için gelen kişinin ayırt etme gücüne sahip olduğu konusunda şüphe bulunmuyorsa sağlık raporu talep edilmez” ifadelerini kullandı.

Rapor Talebi Krize Dönüştü

Tapu müdürlüklerinde satış yapmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlardan rapor talep edilmesi, süreci tıkıyor. Sabah’ın haberine göre İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, bu uygulamanın artık bir krize dönüştüğünü vurguladı.

“Türkiye’nin yaşlı nüfusu oldukça yüksek. Rapor almak hem yorucu hem de zahmetli. Randevular çok geç veriliyor, sadece tam teşekküllü devlet hastanesinden alınabiliyor. Özel hastanelerden alınan raporlar kabul edilmiyor. Ayrıca rapor yalnızca bir gün geçerli. İşlemleriniz uzarsa ertesi gün yeniden aynı süreci yaşamak zorundasınız. Bir günde rapor al, tapuya koş, bankaya git, imza at… Bu insanlar adeta sağlıklarından oluyor” dedi.

Tapu Daireleri Kendini Güvenceye Almak İstiyor

Araç, tapu memurlarının satış yapan kişiye “Hangi yıldayız, kaç çocuğun var, neden satıyorsun?” gibi sorular yönelterek akıl sağlığını ölçebileceğini belirtti. “Davranışları uygunsa 75 yaşında da olsa rapora gerek yok. Ancak şu an kimse risk almak istemiyor, 65 yaş üzerindeyse direkt rapor isteniyor. Elbette tapu daireleri kendini güvenceye almak istiyor ama bu kadar karmaşık ve yıpratıcı olmadan da çözümler bulunabilir” ifadelerini kullandı.

Şüphe Yoksa Rapor Gereksiz

Kuruma gelen şikâyetlerin ardından resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Tapu müdürlükleri başvuru sahibinin tavır ve davranışlarından ayırt etme gücünü değerlendirir. Şüphe yoksa rapor talep edilmez” denildi.

Şikâyet Edin!

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, inisiyatifin tapu müdürlüklerinde olduğunu belirterek, “Ancak müdürler çoğu zaman işi memurlara bırakıyor. Memurlar da sorumluluk almak istemediği için 65 yaş üzerini görür görmez rapor talep ediyor” dedi. Ağaoğlu, mağdur olan vatandaşlara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ve Kamu Denetçiliği’ne şikâyette bulunmaları çağrısında bulundu.

Bu Eziyete Son Verin!

Uygulama, şikâyet platformlarına da taşındı. Bir vatandaş yaşadığı mağduriyeti şöyle aktardı:

“67 yaşındayım, aklım başımda. Evimi satmak için rapor istediler. Hastaneden rapor aldım ama tapuya yetişemedim. Ertesi gün yeniden rapor istediler. Evimi satmak için bu kadar strese gireceğim aklıma gelmezdi. Bu eziyete artık son verilsin.”