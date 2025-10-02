Can Holding soruşturması kapsamında Ciner Grubu’na bağlı Park Holding hakkında yürütülen işlemler sonrası gözaltına alınan Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen tutuklanıp cezaevine konuldu.

Can Holding ile başlayan ve ardından Ciner Holding’e uzanan “suç örgütü kurma ve kara para aklama” iddiaları çerçevesinde gözaltına alınan Atilla Ciner ve Gökhan Şen’in tutuklandığı bildirildi.

Ciner Grubu Şirketlerine Kayyum Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Can Holding’ yetkilileri hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu bağlar üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettiği yönünde kuvvetli şüpheler oluşmuştur.”

Daha önce el koyma tedbiri uygulanan ve kayyum atanan şirketlere ek olarak hem Can Holding hem de Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren başka şirketlerin de halen aktif olduğu ve bu şirketler üzerinden gelir aklama faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Can Holding’e bağlı Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab Tütün şirketleri, Kuranlar Petrol, European International Tobacco ve Nargıll Tütün Mamulleri gibi firmaların malvarlıkları incelendi. Yüklü miktarda malvarlığına sahip bu şirketlerin gelir aklamaya aracılık ettiği yönünde ciddi şüpheler kayda geçti.

Ciner Grubu’na ait Park Teknik, Park Elektrik, Konya Ilgın Elektrik, Park Sigorta, Ciner Turizm, Etz Maden, Söğütözü İthalat-İhracat ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. gibi şirketlerin de benzer faaliyetlerde kullanıldığı savcılıkça açıklandı.

Kemal Can Tutuklandı, Turgay Ciner İçin Yakalama Kararı

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama” suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Show HT Grubu’nun eski sahibi, Ciner Şirketler Grubu Başkanı Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu. Ciner’in yurtdışında bulunduğu belirlendi.

Savcılığın açıklamasına göre, Ciner Grubu’nun medya kuruluşlarını kapsayan satın almalarında da suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına ilişkin kuvvetli şüphelere ulaşıldı.

Kayyum Atamaları ve TMSF Süreci

Turgay Ciner’e ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda Park Holding, Silopi Elektrik ve AFC İthalat A.Ş. yöneticileri hakkında eş zamanlı operasyon yapıldı; arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

130 Şirket TMSF’ye Devredildi

Yaklaşık beş yıldır süren kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme ve vergi kaçakçılığı iddiaları kapsamında 130 şirkete el konuldu. Bu şirketler arasında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da bulunduğu belirtildi. Soruşturma dosyasına göre şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği iddia edildi.