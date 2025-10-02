Gümüş, yaptığı açıklamada, yıllardır alın teriyle çalışan şoför esnafının sorunlarını çözmek ve daha güçlü bir temsil anlayışıyla hareket etmek için aday olduğunu belirtti.

Gümüş “Bu karar, sadece bir makam hedefi değil; yıllardır biriken taleplerin, duyulmayan seslerin, çözümsüz kalan dertlerin artık duyulması ve çözülmesi içindir. Ben değil, 'biz' diyerek yola çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

Artan maliyetler, zamlar ve yetersiz desteklerle mücadele eden şoför esnafına dayanışma içinde destek olacaklarını vurgulayan Gümüş, “Adaletli, ulaşılabilir, samimi ve çözüm odaklı bir başkan olacağım. Şoför esnafının alnı açık, başı dik olacak” dedi.

Gümüş, açıklamasını “Birlik varsa, umut vardır. Bu yolda yürürken tek dayanağım sizin dualarınız ve desteğinizdir. Herkese kapımız açık, gönlümüz birdir” sözleriyle tamamladı.