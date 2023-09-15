Vali Özkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali yakından takip etti2

Yolun bir medeniyet unsuru olduğunu belirten Vali Özkan, “İlimizin kalkınması ve turizmden hak ettiği payı alabilmesi için yolların kalitesini artırarak daha da konforlu hale getirmek için çalışıyoruz. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu vesileyle İl Özel İdaresi personeline çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vali yakından takip etti4

ROMA HAMAMI’NI ZİYARET ETTİ

Vali Özkan, Sarıkaya ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Tarihi Roma Hamamı'nda (Basilica Therma) yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali yakından takip etti5

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İlgililerden bilgi alan ve çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Vali Özkan, tarihi hamamın kısa sürede turizme kazandırılacağını söyledi. (Alpaslan Demir)