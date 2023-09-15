Vali Özkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yolun bir medeniyet unsuru olduğunu belirten Vali Özkan, “İlimizin kalkınması ve turizmden hak ettiği payı alabilmesi için yolların kalitesini artırarak daha da konforlu hale getirmek için çalışıyoruz. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu vesileyle İl Özel İdaresi personeline çok teşekkür ediyorum” dedi.

ROMA HAMAMI’NI ZİYARET ETTİ

Vali Özkan, Sarıkaya ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Tarihi Roma Hamamı'nda (Basilica Therma) yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İlgililerden bilgi alan ve çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Vali Özkan, tarihi hamamın kısa sürede turizme kazandırılacağını söyledi. (Alpaslan Demir)