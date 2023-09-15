Vali Özkan, bu bilgilendirme toplantısının ardından ilçenin geleceği için daha iyi bir anlayış geliştirmek amacıyla Kaymakam Demir ile istişarede bulundu.

Daha sonra Vali Özkan, Sarıkaya Kaymakamlığı'na işlemlerini yaptırmak için gelen vatandaşlarla birebir sohbet etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Özkan, çözüm yolları konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşların taleplerini dikkate alan Vali Özkan, ilçedeki yaşam kalitesinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı. (Alpaslan Demir)