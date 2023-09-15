TFF yönetimi, talimatın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu’nun kuruluşunu, yapısını, çalışma prensiplerini, görevlerini, yetki ve sorumluluklarını belirlemesi amaçlandığını ifade etti.

TFF’den yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’nu, Kulüp, Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve Federasyonca tescil edilmiş dernek ve şirketleri, İl Temsilcisi, Kulüpler tarafından seçilen veya TFF tarafından atanan İl Futbol Temsilcisini, Amatör Futbolcu, Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu giderler ulaşım, konaklama, malzeme, sigorta, beslenme ve antrenman giderleri dışında herhangi bir ücret almayan futbolcuları ifade eder. Amatör işler kurulunun kuruluşu, Amatör İşler Kurulu Başkanı, amatör futbolla ilgili bilgi ve tecrübesine güvenilir kişiler arasından TFF Başkanı tarafından seçilir ve TFF Yönetim Kurulu tarafından atanır. Amatör işlerden sorumlu TFF Yönetim Kurulu üyesi, Amatör İşler Kurulu’nu oluşturacak üye adaylarını tespit edip TFF Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. TFF Yönetim Kurulu’nun onayı sonrasında üyeler görevlerine başlarlar. Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğince belirlenen ve TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen birer üye de Amatör İşler Kurulunda görev alır. Amatör İşler Kurulu başkan ve üyelerinin görev süresi TFF Yönetim Kurulu’nun görev süresiyle sınırlıdır. Amatör İşler Kurulu, amatör işlerden sorumlu TFF Yönetim Kurulu üyesinin gözetiminde çalışır. TFF Yönetim Kurulu tarafından, Amatör İşler Kurulu üyeleri içerisinden Amatör İşler Kurulu’nun idari işlerini yürütmek üzere Amatör İşler Koordinatörü ve üç kişiye kadar koordinatör yardımcısı atanabilir. Amatör İşler Koordinatörüne ve yardımcılarına, Yönetim Kurulu tarafından takdir edilecek huzur hakkı ödenir. Amatör işler kurulunun yapısı ve çalışma prensipleri, TFF Başkanı veya amatör işlerden sorumlu TFF Yönetim Kurulu üyesi gerekli gördüğünde Amatör İşler Kurulu toplantılarına katılır ve başkanlık yapar” ifadelerine yer verildi.

“BİR YILDA EN AZ 4 KEZ TOPLANILIR”

Amatör İşler Kurulu’nda bir yılda en az 4 kez toplanarak gündemdeki konuların görüşüldüğü belirtilen açıklamada, “Amatör İşler Kurulu Başkanı veya amatör işlerden sorumlu TFF Yönetim Kurulu üyesi gerekli gördüğü zamanlar Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Bir yıl içinde özürsüz olarak iki toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Amatör İşler Kurulu’nun sekreterya hizmetleri TFF amatör işler birimince yürütülür. Amatör İşler birimi kurul toplantılarının gündemini hazırlar. Toplantıda alınan kararları tutanağa geçirir ve kurul kararlarının uygulanmasını takip eder. Amatör işler yürütme kurulunun oluşumu, Amatör İşler Yürütme Kurulu, Amatör İşler Kurulu Başkanının başkanlığında 7 kişiden oluşur. Amatör İşler Kurulu Başkanı kurul üyeleri arasından 6 kişiyi yürütme kurulu üyesi olarak belirler. Yürütme Kurulu Amatör İşler Kurulu Başkanının uygun göreceği zamanlarda toplanır” bilgilerine yer verildi.

Amatör İşler Kurulu Başkanı’nın görev ve yetkilerinin anlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Amatör İşler Kurulu Başkanı’nın görev ve yetkileri, İl Disiplin Kurullarının başkan ve üye adaylarını atanması için TFF Başkanına sunmak. Kurul toplantılarına başkanlık etmek. Kurul tarafından alınan kararları, görüş ve önerileri gerektiğinde TFF Yönetim Kurulu ile paylaşmak. Federasyon amatör işler birimi ile kurul toplantı gündemini hazırlamak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını takip etmek. Gerekli gördüğü zaman Amatör İşler Kurulu ile Amatör İşler Yürütme Kurulunu toplamak. Amatör işler kurulu üyelerinin görev ve yetkileri, Temsil ettiği kurumun veya kendisine bağlı illerin sorunlarını, görüş ve önerilerini kurul toplantılarına getirmek. Kurulca verilen görevleri temsil ettiği kuruma veya kendisine bağlı illerin ilgili kişi ve kurumlarına ileterek görevin sonuçlandırılmasını sağlamak. Kendisine bağlı illerde Futbol İl Temsilcisinin ve Tertip Komitelerinin çalışmalarında ve yerel liglerde olabilecek sorunları çözmek, çözüm getiremediği sorunları Amatör İşler Kuruluna sunmak. Kendisine bağlı illerde düzenlenen Türkiye birinciliklerinin organizasyon komitelerinde görev almak, müsabakaların sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak.”

Açıklamanın devamında ise, “Amatör işler kurulunun görev ve yetkileri, amatör futbolun ülkemizde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gereken projeleri hazırlayarak TFF Yönetim Kuruluna sunmak. İllerdeki amatör süper lig, 1’inci ve 2’nci amatör liglerin genel ilkelerini saptamak, statü ve fikstürlerinin onaylamak. Bölgesel Amatör Ligi (BAL) müsabakalarına katılacak takım sayısının illere göre belirlemek ve bu müsabakaların program ve statüsünün hazırlanarak organizasyonunun düzenlemek. U19, U17, U16, U15, U14 ve U13 kategorilerinin genel ilkelerinin saptamak, statü ve fikstürlerini onaylamak. Bu kategorilerin Türkiye Şampiyonalarına İllerden katılacak takım sayısını belirlemek. Türkiye Şampiyonalarının program ve statüsünün hazırlanarak organizasyonunu düzenlemek. Futbolun taban birlikleri olan kuruluşlarla amatör futbol hakkında görüş alışverişinde bulunmak. Federasyonun diğer kurulları ile işbirliği içinde çalışmak. Spor kulüplerinin futbol tescillerinin yapılması konusunda politikalar oluşturmak, yıllık tescil sayısının belirlenmesi ile tescil ücreti ve isim-renk değişikliği ücretlerini belirleyerek TFF Yönetim Kurulunun onayına sunmak. Futbol kulüpleri ile amatör futbolcuların uyacakları esasları belirlemek amacıyla filiz lisans, vize, kulüp değiştirme ve amatöre dönüş işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemek; bu işlemlerin ücretlerini her sezon başı belirleyerek TFF Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak. Futbol İl Temsilcileri ve Amatör Futbol Tertip Komitelerinin çalışma usul ve prensiplerini düzenlemek. Amatör futbol giderlerinin yıllık bütçesini hazırlamak, müsabakalarda görev yapacak personel sayısı ile görev yapacak görevliler ile saha komiseri ve sağlıkçı ücretlerinin her sezon başı ücretlendirilmesini ve sahaların müsabakaya hazırlanması için gerekli malzeme giderlerinin ve sağlık malzemelerinin miktarının belirlenerek TFF Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak. Amatör işler yürütme kurulunun görev ve yetkileri, illerde düzenlenen amatör müsabakalar hakkında Tertip Komitelerinin kararlarına yapılan itirazlar ile Türkiye Birinciliği müsabakalarında yapılan itirazları karara bağlamak, Bölgesel Amatör Lig Statüsü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynatılması ve itirazlar da dahil olmak üzere bu ligle ilgili hususları karara bağlamak. Amatör İşler Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar, Amatör İşler Kurulu kararı hükmünde sayılır” ifadelerine yer verildi.

09 NİSAN 2012’DE KABUL EDİLDİ

Bu talimat TFF Yönetim Kurulu’nun 09 Nisan 2012 tarih ve 4 sayılı toplantısında kabul edilerek 11 Nisan 2012 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirten TFF yönetimi, “TFF Yönetim Kurulu’nun 15 Ekim 2021 tarih ve 111 sayılı toplantısında, bu Talimatın 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında, 4’üncü maddesinin 1 ve 2’nci fıkralarında ve 6’ncı maddesinde değişiklik yapılmasına; Talimatın 3’üncü maddesine 5’inci fıkranın eklenmesine, karar verilmiş ve bu değişiklikler 20 Ekim 2021 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TFF Yönetim Kurulu’nun 11 Ocak 2023 tarih ve 49 sayılı toplantısında, bu Talimatın 3’üncü maddesine 6’ncı fıkranın eklenmesine karar verilmiş ve bu değişiklikler 17 Şubat 2023 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TFF Yönetim Kurulu’nun 05 Eylül 2023 tarih ve 15 sayılı toplantısında, bu Talimatın 3’üncü maddesinin 6’ncı fıkrasının değiştirilmesine karar verilmiş ve bu değişiklikler 19 Eylül 2023 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir” diye konuştu. (Alpaslan Demir)