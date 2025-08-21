Kutlamaya katıldılar

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, esnaf ziyaretleri sırasında davet edildikleri doğum günü kutlamasına katıldı.

Özkan ve Şahan, Fuar Caddesi Yeni TOKİ İş Merkezleri mevkisinde gerçekleştirdikleri esnaf ziyaretleri esnasında bir kafenin bahçesinde düzenlenen doğum günü kutlamasına davet edildi.

Valiyi fark eden 18 yaşındaki Gülseren İnan’ın davetini geri çevirmeyen Özkan ve Şahan, genç kızın mutluluğunu paylaşmak için kısa süreliğine partiye katıldı.

Vali Özkan, yeni yaşını kutladığı Gülseren İnan’a hayırlı bir ömür temennisinde bulunarak bir süre sohbet etti.