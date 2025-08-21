Aksaray'da park içerisinde "Tecavüz ediyorlar" diye çığlık atarak yardım bekleyen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı. Kadın, kendisine yardıma gelenleri darbetti.

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Kent Park'ta gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, mahalle sakileri gece yarısı bir kadının çığlıklarıyla uyandı. "Tecavüz ediyorlar, yardım edin" diye çığlık atarak bağıran kadın, vatandaşları tedirgin etti. Çığlık seslerini duyan bazı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunurken, bazıları da kadının çığlığına kayıtsız kalmayarak yanına koştu.

Yardım etmek için kadının yanına giden genci itip kakan ve diğer yardıma gelenlere de tehdit eden kadın, genci tekme atarak darbetti.

Yaşananlar kameralara yansırken, hem yardım isteyen hem de yardıma geleni darp eden, sonra da "Yaklaşma" diyerek tehditler savurarak küfür yağdıran kadın elindeki telefonla sürekli birilerini arayarak konuşma sürdürdü. Bir süre ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kadını araca bindirerek polis merkezine götürdü.