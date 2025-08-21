Ulu Çınarlar Turnuvada Buluştu

Alparslan Türkeş Huzurevi’nde kalan yaşlıların katılımıyla düzenlenen bocce turnuvası devam ediyor.

Sosyal faaliyetler kapsamında organize edilen turnuvada huzurevi sakinleri hem keyifli vakit geçiriyor hem de dostluk ve dayanışma örneği sergiliyor.

Etkinlik, yaşlı bireylerin fiziksel ve sosyal açıdan aktif kalmalarına katkı sağlıyor.

Huzurevi sakinleri, “Bocce oynarken hem eğleniyoruz hem de arkadaşlarımızla vakit geçirme fırsatı buluyoruz. Bu tür etkinlikler günümüzü renklendiriyor ve bize enerji veriyor” ifadelerini kullandı.