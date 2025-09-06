Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Yozgat Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 07 Eylül 2025 Pazar sınav günü saat 07.00 ile 10.00 arasında hizmet verecek.
Adaylar Mağdur Edilmeyecek
Yetkililer, sınava girecek adayların kimlik kartı kaybı, yenileme veya benzeri işlemler için belirtilen saatlerde nüfus müdürlüğüne başvurabileceklerini belirtti.
Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, uygulamanın tamamen sınav günü mağduriyet yaşanmaması amacıyla hayata geçirildiği ifade edilerek, “Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.
Muhabir: Ayşe Baran