Valilikten yapılan açıklamada, ormanlık alanlarda bırakılan çöp ve izmaritlerin ciddi yangınlara sebep olabileceği vurgulandı. Açıklamada, “Ormana atılan her çöp, doğaya bırakılan ateştir” ifadesine yer verildi.

Yangın Riskine Karşı Neler Yapılmalı?

“Lütfen anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöpe atalım” çağrısında bulunan Valilik, tarım faaliyetlerinde kullanılan biçerdöver ve balya makinelerinin çalıştırıldığı sırada su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulundurulmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Ayrıca, “En ufak bir duman gördüğünüzde bile vakit kaybetmeden 112’yi arayın” uyarısıyla, erken müdahalenin önemine dikkat çekildi.

İş Birliği Yapılmalı

Valilik, yangınların önlenmesi için toplumun tüm kesimlerinin iş birliği yapması gerektiğini ifade etti

Valilik, özellikle yaz aylarında küçük bir ihmalin bile büyük felaketlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tedbirler Arttırıldı

Yozgat Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla il genelinde tedbirin arttırıldığını duyurdu.

Açıklamada, özellikle ormanlık ve kırsal alanlarda anız ve bitki örtüsü yakılmasının yasaklandığı belirtildi.

Valilik, alınan kararların vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olduğunu vurgularken, doğanın korunması adına tüm yurttaşlara kurallara titizlikle uymaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, Yozgat il sınırları içerisinde yer alan tüm ormanlık alanlarda ve köy sınırları dahilindeki kırsal bölgelerde anız, kuru ot ve diğer bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı duyuruldu. Aynı şekilde, orman yangını riskine karşı bu alanlarda ateş yakılmasının da kesin şekilde yasak kapsamına alındığı belirtildi.

Valilik açıklamasına göre, 1 Haziran 2025 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında Çamlık Milli Parkı başta olmak üzere tüm ormanlık alanlarda geçerli olacak yeni kurallar şöyle sıralandı:

Piknik yapmak yalnızca yetkililer tarafından belirlenmiş alanlarda serbest olacak.

Saat 21.00’den sonra ormanlık alanlarda ateş yakarak piknik yapılmasına izin verilmeyecek.

Saat 23.00 itibarıyla ormanlık alanlara yalnızca bölgede bulunan otellerde konaklayan misafirlerin girişine izin verilecek; diğer vatandaşların girişi yasaklanacak.

Bu düzenlemelerle birlikte, orman içi faaliyetlerin kontrol altına alınarak yangın riskinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Valilik, vatandaşlardan herhangi bir duman veya yangın belirtisi gördüklerinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi. Erken müdahalenin orman yangınlarının önlenmesinde kritik önem taşıdığına dikkat çekildi.

Söz konusu yasak ve kısıtlamalara ilişkin karar metninin tamamı Yozgat Valiliği’nin resmî internet sitesi olan www.yozgat.gov.tr adresinde, "Duyurular" bölümünden erişime açıldı.

Yozgat Valiliği, “Doğanın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması için tüm vatandaşlarımızın bu kurallara duyarlılıkla riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır” dedi.

Yangın Anında Neler Yapılmalı?

Orman yangını görüldüğünde zaman kaybetmeden 177 Orman Yangını İhbar Hattı’nı veya 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı. Böylece ekiplerin olay yerine erkenden ulaşmasını sağlayabilir.

Gerekli eğitimleri almadıysanız ve müdahale ekipmanlarınız yoksa yangına müdahale etmekten kaçının.

Etrafta bulunan diğer kişileri yangın konusunda uyarın.

Dumanlı bir ortamdaysanız emekleyerek veya çökerek ilerlemeye çalışın.

İtfaiyeye ekiplerinin rahatça çalışabilmesi için yangın bölgesinden uzaklaşın.