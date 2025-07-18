Yozgat Merzifon Amasya Kaç Kilometre?

Yozgat Merzifon Amasya arası yaklaşık olarak toplam 172 Kilometre mesafededir.

Yozgat Merzifon Amasya Arası Kaç Saat?

Yozgat Merzifon Amasya arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 1 saat 43 dakika sürmektedir.

Yozgat Merzifon Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Yozgat Merzifon Amasya arası otobüsle ortalama 2 saat 52 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Yozgat Merzifon Amasya Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Merzifon Amasya arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 172 Kilometrelik Yozgat Merzifon Amasya mesafesi için 11,2 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 572 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 10,3 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 553 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 13.4 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 346 ₺ olacaktır.