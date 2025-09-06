Valilikten yapılan açıklamada, suyun tüm canlılar için vazgeçilmez bir kaynak olduğu vurgulanarak, doğal kaynakların korunmasının gelecek nesiller için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, “Su hayattır, israf etmeyelim. Can damarlarımız olan su kaynaklarımızı dikkatli kullanalım. Doğaya sahip çıkalım” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, küresel iklim değişikliği ve kuraklık risklerine dikkat çekilerek, suyun bilinçli tüketilmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi. Vatandaşlardan evlerde, tarımda ve sanayide suyun tasarruflu kullanılmasının büyük önem taşıdığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: “Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak için su tasarrufu büyük önem taşıyor. Her damlanın değerini bilerek, bilinçli tüketimle hem çevremizi hem de yarınlarımızı koruyabiliriz.”

"Kaynaklarımız Sınırlı"

Yetkililer, aşırı su kullanımının yalnızca bireysel yaşamı değil, tarım ve sanayiyi de doğrudan etkilediğini belirtiyor. Su kaynaklarının verimli kullanılmaması durumunda hem doğal ekosistemlerin zarar gördüğü hem de içme suyu maliyetlerinin arttığı ifade edildi. Açıklamada, “Su kaynaklarımız sınırlıdır. Her damla önemlidir. İsraf, hem doğayı hem de ekonomiyi olumsuz etkiler” denildi.

Tema Vakfı Bilgilendirdi

TEMA Vakfı internet sitesinde su tasarrufu ile ilgili yapılacakları aktardı.

Yapılan paylaşımda dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralandı;

Muslukların tamiri veya yenilenmesi: Ev veya işyerlerinde saniyede bir damla su sızdıran bir musluk, yılda en az 12 bin 500 litre suyun boşa akması demektir. Dolayısıyla bozuk olanların yenilenmesi veya daha teknolojik açılıp kapanabilen havalandırıcı veya düşük akımlı muslukların kullanılması harcanılan su miktarını yaklaşık yüzde 25 oranında düşürebilir. Diğer bir ifade ile mutfak, banyo ve tuvaletlerdeki klasik musluklar dakikada 8-27 litre su harcarken, düşük akımlı havalandırıcı musluklar dakikada sadece 1.8-4.5 litre su tüketir.

Sulama işlemlerinin sabah erken veya akşam saatlerinde yapılması: Genelde yüksek miktarlarda suyun harcandığı park, bahçe, bağ ve diğer tarımsal alanların sulanması sırasında kullanılan suyun buharlaşmayla kaybını minimize etmek için sulama yaparken sabah ya da akşamüstü saatleri tercih edilmelidir. Ayrıca, özellikle park ve bahçelerdeki fidanların / ağaçların diplerine topraktaki nemin kaybolmasını önlemek amacıyla talaş artıkları veya ağaç kabuklarından oluşan organik materyaller ilave edilmesi sağlanabilir.

Tuvalet rezervuarlarının yenilenmesi: Evlerde ve işyerlerinde en fazla suyun tüketildiği bölümlerden biri olan tuvaletlerde eski tip sifonlar kullanım başına 15 ila 25 litre su tüketirken suyu daha tasarruflu kullanan çift kademeli rezervuara sahip klozetler ise bir sifon çekiminde maksimum 4-5 litre su harcarlar. Dolayısıyla sifon ve klozetlerin yenilenmesi önemli bir adım olacaktır ama bu mümkün değilse de en azından rezervuarın içine yerleştirecek içi su dolu 0,5-1 litre hacimli bir veya iki pet şişe ile rezervuardan daha az suyun harcanması sağlanabilir.

Banyo yaparken ve duş alırken: Öncelikle banyo yaparken küvet doldurarak yıkanmak yerine duş almayı tercih ederseniz küvette harcanacak 120-150 litre su miktarının 40-60 litreye düşeceğini ve böylece banyodaki su tüketimi ortalama yüzde 25 azaltabilir. Ayrıca, banyo yaparken veya duş alırken ortalama bir süre belirleyin ve bunu aşmamaya çalışın. Bunlara ek olarak, düşük akışlı veya su tasarruflu eko-duş başlıklarının tercih edilmesini yaygınlaştıracak önlemler alınabilir. Çünkü klasik duş başlıkları yaklaşık 15-20 litre su akıtırken havalandırıcı eko-duş başlıkları ise sadece 3.4-7.6 litre su tüketmektedirler.

Diş fırçalama: Ortalama 2-3 dakika zaman alan dişlerin fırçalanması sırasında yapılan en büyük hata ne yazık ki musluğun açık bırakılmasıdır ki bu da her fırçalamada ortalama 15 litre suyun israf edilmesi anlamına gelmektedir. Bu davranışın tüm bir yıl boyunca yapıldığını varsayarsak, toplamda neredeyse 11 bin litre suyun boşa akmasına neden olur. Bunun yerine diş fırçalarken musluğu kapalı tutarak, günde 15-35 litre arası su tasarrufu yapılabileceği unutulmamalıdır.

Çamaşır ve bulaşık makinesi kullanımı: Evsel kullanımda tüketilen suyun önemli bir kısmı çamaşır ve bulaşık yıkaması sırasında harcanmaktadır. Bu nedenle, özellikle bu tip makineleri satın alırken, su ve enerjiyi verimli kullanan modelleri tercih etmek büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, bulaşıkları mutlaka bulaşık makinelerinde ve tam doluyken yıkamalı. Çünkü günümüz teknolojisinde bu makineler ortalama 17 litre su tüketirken, bulaşıkların elde yıkanması ise 3 ile 6 kat daha fazla su tüketimine neden olmaktadır. Benzer şekilde çamaşır yıkarken de makinenin dolu olmasına ve uygun programların seçilmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca, eski model çamaşır makinelerinin yıkama başına yaklaşık 130 litre su kullandığını ama A sınıfı bir çamaşır makinesinin ise aynı yıkamayı sadece 60 litre su yaptığını unutmayalım. Bazı çamaşırların kuru temizleme ile temizlenmesi mümkünse yıkama yerine kuru temizleme ayrımının da yapılması gereksiz yıkamaların ya da yıkama sayısının azalmasına yardımcı olacaktır.

Sanayide su kullanımı: Bu sektörde, suyun tasarrufu için ilk olarak az su tüketen temiz teknolojilere geçilmesinin sağlanması gerekmektedir. Su varlıklarını yoğun olarak kullanan endüstri kollarında atık suların arıtılıp tekrar kullanabileceği yöntemlerin veya teknolojilerin devreye sokulması ve bunların teşvik edilmesi de bir diğer yol olabilir. Burada mevzuat düzenlemeleri de sanayide öngörülen su tasarrufunu sağlamada etkili bir yöntem olabilir.