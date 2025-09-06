Hayvan pazarı yeniden açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının, hayvanlarda görülen şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla kapatılan hayvan pazarlarının, aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden açılacağını duyurmasının ardından, Boğazlıyan Hayvan Pazarı da hizmet vermeye başladı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pazarın yeniden açılmasının üreticiler açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Coşar, “Bölgenin en modern ve en büyük hayvan pazarlarından biri olan Boğazlıyan Hayvan Pazarı’nın yeniden açılması üreticilerimize ve alıcılarımıza hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Uzun süredir kapalı olan pazarın yeniden faaliyete geçmesi, hem besiciler hem de alıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Hayvancılığın yoğun yapıldığı Boğazlıyan’da pazarın yeniden açılmasıyla üreticilerin satış ve alış işlemlerinin daha düzenli ve güvenli bir ortamda yapılabileceği belirtildi.