Yozgat’ta Türkiye Yüzyılında Yozgat için Yeni Bir Nefes (NEFES) projesi öğretmen okuma kulübü toplantısı yapıldı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, NEFES Projesi kapsamında oluşturulan Nefes Öğretmen Okuma Kulübü’nün yeni eğitim ve öğretim yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak başkanlık etti. Kulüp üyeleri, yeni eğitim ve öğretim yılı için yapılacak etkinlikleri ve öğretmenlerin okuma kültürünü geliştirmeye yönelik projeleri değerlendirdi.