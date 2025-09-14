Yozgat Valiliği, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve şehir yaşamına daha rahat katılmalarını sağlamak amacıyla sürücülere önemli bir uyarıda bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, araçların engelli rampalarının önüne ya da engellilere ayrılmış özel park alanlarına bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Yozgat’ımızda hayatı paylaşmaya engel yok… Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için lütfen araçlarımızı engelli rampası önüne ve özel olarak ayrılmış engelli park yerlerine park etmeyelim” ifadeleri yer aldı.

Valilik, engelli bireylerin şehir yaşamında karşılaştıkları en büyük sorunlardan birinin bilinçsiz araç parkı olduğuna dikkat çekerek, sürücülerin daha duyarlı davranmalarının sosyal yaşamı doğrudan olumlu etkileyeceğini belirtti. Yetkililer, trafik düzeninin korunması ve engellilerin haklarının gözetilmesi için denetimlerin artırılacağını, kurallara uymayan sürücülere cezai yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Engelli rampaları ve özel park alanlarının yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına ayrıldığı hatırlatılan açıklamada, toplumun tüm kesimlerine empati ve sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısı yapıldı.