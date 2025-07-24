Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, tarımsal ürünlerin alım ve satımında müstahsil makbuzu düzenlenmesi zorunluluğuna ilişkin üyeleri ve üreticileri uyardı.

Başkan Erkekli, yaptığı yazılı açıklamada, Vergi Usul Kanunu’nun 235. maddesi uyarınca çiftçilerden doğrudan ürün satın alan tüccar, kooperatif, birlik ve şirketlerin müstahsil makbuzu düzenlemekle yükümlü olduğunu belirtti.

Müstahsil makbuzu düzenlenmesinin, Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden bağımsız bir yükümlülük olduğunu vurgulayan Erkekli, her türlü tarımsal ürün alım-satımı için bu yükümlülüğün geçerli olduğuna dikkat çekti.

Kayıt dışı işlemlerin yasal olmadığına ve hem alıcı hem de satıcı açısından idari ve cezai yaptırımlar doğurduğuna işaret eden Erkekli, şunları kaydetti: “Üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları, alım-satım yapan üyelerimizin yasal sorumluluklarla karşılaşmamaları ve kayıtlı, şeffaf bir ticaretin sağlanması adına her tarımsal ürün alış ve satış işleminde mutlaka fatura veya müstahsil makbuzu düzenlenmelidir.”

Erkekli, hem üreticilerin hem de borsa üyelerinin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.