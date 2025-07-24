Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Genel Tarım Sayımı çalışmalarını yürütecek personele yönelik eğitim programı düzenlendi.

Genel Tarım Sayımı Eğitimi1

Düzenlenen eğitim toplantısında, Genel Tarım Sayımı kapsamında görev alacak 31 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile iş birliği yapılan 21 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeline, TÜİK uzmanları tarafından bilgilendirme yapıldı.

Genel Tarım Sayımı Eğitimi2

Toplantıda bir konuşma yapan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, sayımın önemine değinerek şunları söyledi: “Geniş kapsamlı bir tarım sayımı gerçekleştireceğiz. Bu sayımın, hem tarım politikalarının şekillenmesine hem de üretim planlamasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum.”

Eğitim toplantısında sayımın amacı, kapsamı, sahada izlenecek yöntemler ve verilerin nasıl toplanacağına dair detaylı sunumlar yapıldı.

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Genel Tarım Sayımı, tarım sektörünün mevcut durumunu belirlemek, stratejik planlamalara veri oluşturmak ve üretici profillerini güncellemek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Muhabir: Emre Akses