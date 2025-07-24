Yapılan ölçümlere göre Yozgat ile Erbaa arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 295 kilometredir. Bu mesafe, tercih edilen güzergâha bağlı olarak 290 ile 310 kilometre arasında değişiklik gösterebilir.

Özel araçla yapılacak yolculuk ortalama 4 saat 30 dakika ila 5 saat arasında sürerken, otobüsle seyahat eden yolcular için bu süre yol durakları ve trafik durumuna göre biraz daha uzun olabilir. En çok tercih edilen güzergâh ise Yozgat – Sorgun – Yıldızeli – Tokat – Erbaa hattı olarak gözlemleniyor.

Memleket Ziyaretçilerine Uyarı!

Karadeniz Bölgesi’nin önemli ilçelerinden biri olan Erbaa’ya yapılan bu yolculuk, özellikle yaz aylarında memleket ziyaretleri ve tatil planları kapsamında artış göstermektedir. Yola çıkmadan önce güzergâh üzerindeki yol ve hava durumu bilgilerini kontrol etmek, daha güvenli bir seyahat için büyük önem taşıyor.