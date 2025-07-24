Bodrum, Türkiye'nin en sık tercih ettiği tatil alanlarındandır. 50'den fazla mavi bayrak plajı, bakir koyları ve eğlence alanlarından dolayı huzurlu tatilin merkezi konumundadır.

Yozgat-Bodrum Arası Özel Araçla Kaç Km?

Özel araçla gidilen mesafe 928 km’dir.

Yozgat-Bodrum Arası Özel Araçla Kaç Saat?

Ortalama olarak mesafe 11 saat 21 dakikadır.

Yozgat-Bodrum Arası Otobüs Fiyatı Ne Kadar?

Yozgat-Bodrum arası güncel otobüs fiyatı 1.800 TL’dir.

Yozgat-Bodrum Arası Otobüsle Kaç Saat?

Ortalama olarak 16 saat sürmektedir.