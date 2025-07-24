Bodrum, Türkiye'nin en sık tercih ettiği tatil alanlarındandır. 50'den fazla mavi bayrak plajı, bakir koyları ve eğlence alanlarından dolayı huzurlu tatilin merkezi konumundadır.
Yozgat-Bodrum Arası Özel Araçla Kaç Km?
Özel araçla gidilen mesafe 928 km’dir.
Yozgat-Bodrum Arası Özel Araçla Kaç Saat?
Ortalama olarak mesafe 11 saat 21 dakikadır.
Yozgat-Bodrum Arası Otobüs Fiyatı Ne Kadar?
Yozgat-Bodrum arası güncel otobüs fiyatı 1.800 TL’dir.
Yozgat-Bodrum Arası Otobüsle Kaç Saat?
Ortalama olarak 16 saat sürmektedir.
Muhabir: Beyza Bulut