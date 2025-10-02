Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol ve sendika yönetimi, Sorgun Devlet Hastanesi’nde görev yapan üyelerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Akyol, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunarak, sağlık çalışanlarının hak ve sorumluluklarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Çalışanlarla bir araya gelen Akyol, taleplerini dinleyip çözüm önerilerini paylaşarak, sendikanın üyelerle iletişimini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Akyol, toplantıda yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının yoğun ve özverili çalışma koşullarının farkında olduklarını belirterek, “Hakkınızı korumak, çalışma koşullarınızı iyileştirmek ve sizlerin yanında olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Akyol, üyelerin misafirperverliği için teşekkür ederek, sendika ile çalışanlar arasındaki iletişimin artarak devam edeceğini kaydetti.