5 gündür kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Necip Ayıncez, arama çalışmalarından sonra dere yatağında ölü halde bulundu
Aydın’ın Söke ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 66 yaşındaki Necip Ayıncez’den acı haber geldi.
Güzeltepe Mahallesi’nde sürdürülen arama çalışmalarında jandarma ekipleri, üç çocuk babası Ayıncez’in cansız bedenini dere yatağında buldu.
Mahalle sakinlerini yasa boğan olayda, kaybolduğu günden bu yana bölgede geniş çaplı arama yapılırken, Ayıncez’in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA