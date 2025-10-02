Abdulkadir Akgül Yerleşkesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda düzenlenen toplantıya senato üyeleri tam kadro katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim ve öğretim dönemine ilişkin akademik ve idari gündemler kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Ayrıca eğitim süreçlerinin daha nitelikli hale getirilmesi, bilimsel araştırmaların çeşitlendirilip artırılması, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliklerinin geliştirilmesi, fiziki imkânların güçlendirilmesi ve üniversitenin bölgesel kalkınmadaki rolünü destekleyecek çalışmalar öncelikli konular arasında yer aldı.