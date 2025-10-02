Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen TOKİ konut satışlarında başvurular başladı. 27 ilde satışa sunulan konutların taksitleri 15 bin TL’den başlıyor.

Yozgat Dahil 27 Şehirde Satış Yapılacak

TOKİ, 2025 yılı kapsamında listede Yozgat’ın da yer aldığı 27 ilde konut satışlarına başladı. Konutlara başvuru için ikamet şartı aranmıyor. Ev sahibi olsun ya da kiracı olsun herkes başvuru yapabiliyor. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve başvuruyu süresi içinde yapmak bulunuyor.

İl İl Konut Fiyatları

2+1 ve 3+1 şeklinde satışa sunulan konutların taksitleri il il değişiyor. Bazı illerde fiyatlar şu şekilde:

Şanlıurfa: 15 bin TL’den başlayan fiyatlar

Mardin: 24 bin TL’den başlayan fiyatlar

Adana: 23 bin TL’den başlayan fiyatlar

Kırklareli: 23 bin TL’den başlayan fiyatlar

Kocaeli: 31 bin TL’den başlayan fiyatlar

İzmir: 30 bin TL’den başlayan fiyatlar

Aydın: 25 bin TL’den başlayan fiyatlar

Antalya: 27 bin TL’den başlayan fiyatlar

Ankara: 27 bin TL’den başlayan fiyatlar

Yozgat: 26 bin TL’den başlayan fiyatlar

Diğer illerdeki taksit miktarları ve detaylı listeye TOKİ’nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Başvurular bankalar üzerinden gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, konut muhammen bedeline göre teminatı T. Halk Bankası veya T.C. Ziraat Bankası şubelerine yatıracak. Teminat miktarları şu şekilde:

1.999.999 TL’ye kadar: 100 bin TL

2.000.000 – 2.999.999 TL: 200 bin TL

3.000.000 – 5.999.999 TL: 300 bin TL

6.000.000 – 11.999.999 TL: 700 bin TL

12.000.000 TL ve üstü: 1 milyon TL

Teminat yatırıldıktan sonra, şartname, kimlik fotokopisi, dekont ve istenen diğer belgelerle birlikte başvuru tamamlanıyor.

Ayrıntılı bilgilere TOKİ ve Emlak Müzayede internet sitelerinden ulaşılabilecek.