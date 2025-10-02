Program kapsamında ilk olarak yaşlıların evlerine misafir olan Kaymakam Canpolat ve eşi, burada vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Sorgun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilerek huzurevi sakinleriyle buluşuldu.

“Yaşlılarımız Geleceğimizin Teminatı”

Ziyaret sonrası konuşan Kaymakam Canpolat, yaşlıların bilgi ve tecrübeleriyle toplum için önemli bir değer taşıdığını vurguladı.

Canpolat, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle ömrünü ailesine ve ülkesine adamış, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere yol gösteren büyüklerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Onlar geçmişimizin yaşayan hafızası, geleceğimizin en güçlü teminatıdır” dedi.

“Her Zaman Hatırlamalıyız”

Kaymakam Canpolat, yaşlıların sadece özel günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirterek, “Hayatlarının büyük bir kısmını topluma hizmetle geçirmiş büyüklerimizin, yaşlandıkları dönemlerde de insan onuruna yaraşır şekilde yaşamalarını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Sorgun Huzurevi’nde gerçekleştirilen etkinlik pasta kesimiyle son buldu.