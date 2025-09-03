Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi, yaşlılık saha araştırması kapsamında kentteki büyükleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Merkez yetkilileri, ziyaretlerde yaşlıların yaşadıkları güçlükleri dinleyerek sosyal politika geliştirme amacıyla bilgi topluyor. Görüşmeler sonucunda ihtiyaçlar belirlenerek gerekli rehberlik ve yönlendirme hizmetleri sağlanıyor.

Personeller, kıymetli büyüklerle bir araya gelerek, hayat maratonunda kısa bir mola verip onlarla hemhal oluyor.