Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Spor Tesislerinde Eksiklikler Tespit Edildi

Gündemin birinci maddesinde, Gençlik, Spor ve Turizm Komisyon Başkanvekili Gökhan Hütüt, Çayıralan ilçesindeki sentetik sahanın genel durumunun iyi olduğunu, sol köşe tarafında toprak çökmesi nedeniyle yüzeyde çökmenin başladığını, tribünlerde tadilat ihtiyacı ve karşı tarafta tribün eksikliği bulunduğunu bildirdi. Ayrıca ısınma sisteminin soba ile sağlandığı, stadın deprem dayanıklılık testi hazırlıklarının sürdüğü aktarıldı.

İlçedeki spor salonunda ise ışıklandırmanın yetersiz olduğu, zemin ve ısınma sistemi ile skorboard, antrenör ve kapı, pencere onarımlarına ilişkin eksiklikler tespit edildi. Eksikliklerin ilgili müdürlükçe giderilmesi uygun görüldü.

Tarım ve Hayvancılık Çalışmaları Değerlendirildi

Gündemin ikinci maddesinde, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyon Başkanı Harun Meriç, Sarıkaya ilçesindeki tarıma elverişli araziler, çayır, mera, orman ve yerleşim alanları ile sulu ve kuru tarım alanlarını açıkladı.

İlçede buğday, arpa, nohut, yeşil mercimek, şeker pancarı, fiğ, yonca, silajlık mısır, aspir, fasulye, çerezlik ve yağlık ayçiçeği, çemen, çavdar, patates ve yem bezelyesi ekimi yapıldığı, 550 dekarda sebze ve bin 150 dekarda meyve yetiştirildiği belirtildi. Sarıkaya ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları ile arılı kovan ve tek tırnaklı hayvan varlığı da aktarıldı. Hayvanların aşılarının zamanında yapıldığı bildirildi.

Sağlık Hizmetlerinde Personel Eksikliği Gündeme Geldi

Gündemin üçüncü maddesinde, Çevre ve Sağlık Komisyon Başkanı Halil İbrahim Zorluaslan, Çayıralan ilçe Aile Sağlığı Merkezi’nin on personelle hizmet verdiğini, fiziki olarak eksik bulunmadığını açıkladı. Ancak bazı köylerde sağlık evlerinin personel eksikliğinden hizmet veremediği, eksiklerin giderilmesi gerektiği, bazı köylerde ise mobil sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Özel İdare Makine Parkı İncelendi

Gündemin son maddesinde, İl Özel İdaresi Komisyon Başkanı Oğuzhan Kapusuzoğlu, Sorgun ilçe Özel İdaresi emrinde bulunan iş makinesi ve araçların günün her saatinde hizmet verdiğini bildirdi.

Ancak makine parkının eski model olması nedeniyle sık sık arıza verdiği, yenilerinin temin edilmesi veya mevcut araçların bakım ve onarımının yapılmasının uygun olacağı aktarıldı. Bakımevinin mevcut alanı ve araç parkının ilçedeki hizmetler için yeterli olduğu da yerinde yapılan incelemelerle tespit edildi.