Bu karşılaşmalar nedeniyle, Süper Lig'e de milli ara veriliyor. Takımlar, 31 Ağustos’ta oynanan 4. hafta maçlarının ardından milli araya girdi. Peki, Milli maç arası ne zaman başlayıp ve ne zaman bitecek? İşte detaylar…

Trendyol Süper Lig'e, A Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı maçlar nedeniyle milli ara verildi. Ligin 4. haftasının tamamlanmasının ardından, futbol heyecanı bu kez milli formayla devam edecek. Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde, Gürcistan ve İspanya ile iki dev müsabakaya çıkacak. Lig'e verilen arada milyonlarca futbolseverin gözü, Milli Takım’dan gelecek sonuçlarda olacak.

Milli Ara Ne Zaman Başlayıp, Ne Zaman Bitecek?

Milli ara 1 Eylül'de başlayacak ve 14 Eylül tarihinde oynanacak maçlarla birlikte sona erecek. Böylece milli ara son bulacak. Süper Lig kaldığı yerden devam edecek.