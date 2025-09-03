Tamamen organik bir ürün olan mikoriza mantarının tanıtımı için İl Müdürlüğü daha önce farklı ürünlerde de uygulamalar gerçekleştirdi. Bitki köklerine tutunarak köklerin ulaşamadığı yerlere uzanan bu faydalı mantar, bitkinin su ve besin maddelerinden daha iyi faydalanmasını sağlıyor.

Deneme Tarlasında Verim Yükseldi

Deneme çalışmaları kapsamında önder çiftçi Yaşar Darı’nın 30 dekarlık salçalık domates tarlasının 20 dekarında mikoriza mantarı kullanıldı. Kalan 10 dekarlık kısım ise kontrol amacıyla mikorizasız ekildi. Yapılan gözlemlerde, mikoriza kullanılan bölümde bitki gelişiminin daha iyi olduğu ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu görüldü. Hasat sonunda bu kısımda yüzde 30 oranında verim artışı sağlandı.

Çiftçilerden Olumlu Geri Dönüş

Sonuçtan memnun kalan çiftçi Yaşar Darı, bundan sonraki yıllarda da mikoriza mantarını kullanmaya devam edeceğini ve tüm çiftçilere tavsiye ettiğini söyledi.

Çiftçilere Çağrıda Bulundu

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, doğal ve organik bir ürün olan mikoriza mantarının tarımsal üretimde kullanılmasını tavsiye etti. Şentürk, detaylı bilgi almak isteyen çiftçilerin İl Müdürlüğüne başvurabileceğini duyurdu.

Mikoriza Mantarı Nedir?

Doğada tabii bir şekilde bulunan faydalı toprak mikroorganizmalarından spor mantarıdır. Bitki köklerine yapışıp bitkinin kökleri üzerinde ayrıca kendi kök uzantılarını oluşturmakta böylece bitki ile birlikte yaşayan kök sisteminin gerçek bir uzantısı gibi daha fazla kök salmasını sağlayarak köklerin giremedikleri ve uzanamadıkları yerlere girmekte ve orada bulunan bitki besin elementlerinin ve suyun bitki tarafından daha iyi alınabilmesini sağlamaktadır. Böylece üretim ve verim artışı sağlamaktadır. Bu faydalı spor mantarı steril ortamlarda çoğaltılarak uyur halde paketlenmektedir. Uygulamada kullanılan mikoriza mantarı, suya koyularak sporların canlı hale getirilerek tohuma kaplama şeklinde, fidelere uygulanacaksa daldırma şeklinde veya damlama sulamada sulama suyuna katılma şeklinde yapılmaktadır.