Yozgat Şehir Hastanesi, personelin mesleki farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği bilgilendirme seminerlerine bir yenisini daha ekledi. Hastanede radyasyon bilinci eğitimi verildi.

Eğitim programı, Radyoloji Uzmanı Dr. Ruken Ergenç’in sunumuyla hastanenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Katılımcılara, hastane içindeki görüntüleme alanlarında karşılaşılabilecek radyasyon türleri ve kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca elektromanyetik radyasyon ile iç ve dış radyasyon türleri ele alındı; korunma yolları ve radyoaktif atıkların nasıl yönetilmesi gerektiği konularına da dikkat çekildi.

Eğitimin temelini oluşturan “radyasyondan korunma” başlığı, üç temel prensip üzerinden şu eğitimler verildi:

“Gerekçelendirme: Herhangi bir radyasyon uygulamasının, sağlayacağı yararın risklere göre ağır basması gerektiği vurgulandı. Gereksiz uygulamalardan kesinlikle kaçınılması gerektiği ifade edildi. Optimizasyon: Radyasyon uygulamasının gerekli olduğu durumlarda, alınan dozun en aza indirilmesi hedeflenmelidir. Bu süreçte hem sağlık etkileri hem de sosyoekonomik unsurların dikkate alınması gerektiği belirtildi. Doz Limitleri: Bireylerin maruz kalabileceği radyasyon miktarının belli sınırların altında tutulmasının hayati önemde olduğu dile getirildi. Bu sınırlamalar, hem kısa vadeli hem de gelecek nesilleri etkileyebilecek sağlık risklerine karşı koruma sağlamayı amaçlıyor.”

Seminerde yalnızca personelin değil, hastaların da gereksiz radyasyona maruz kalmaması için alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim, çalışanlar tarafından ilgiyle takip edildi ve katılımcılar, konu hakkında güncel bilgi edinme fırsatı buldu.