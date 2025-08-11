Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde 8-11 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Geleneksel Uluslararası 26. Bahadın Kültür Şenliği, gösteriler, söyleşiler, paneller ve halk konserleriyle dolu dolu geçti.

Etkinlikler, alınan kapsamlı güvenlik önlemleri sayesinde sorunsuz olarak tamamlandı.

Şenlik süresince 16 Jandarma Asayiş Timi, 4 Trafik Jandarması, 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, 1 JASAT (Jandarma Dedektifleri), 1 Bomba Arama Ekibi, 1 Olay Yeri İnceleme Ekibi ve 1 Jandarma Asayiş Komando Timi görev yaptı.

Alınan tedbirler sayesinde dört gün süren etkinliklerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.