Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45'ini tamamen kontrol altına aldık" açıklamasında bulundu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, kabine toplantısından sonra Türkiye'de ilerleyen orman yangınlarına dair mevcut durumu değerlendirmek için Yangın Yönetim Merkezi'ne gittiğini duyurdu.

Yumaklı, bugün çıkan 55 orman yangınının 45'inin tamamen kontrol altına alındığını bildirerek, devam eden; Çanakkale- Ayvacık, Çanakkale- Ezine, Bolu- Mudurnu, Kahramanmaraş- Göksun, Muğla- Milas, Hatay- Yayladağ, Manisa- Şehzadeler yangınlarının enerjisinin de düşürüldüğünü söyledi. Bakan Yumaklı Çanakkale- Merkez-Dardanos, Manisa- Soma, Edirne- Enez yangınlarına ise ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini duyurdu.

Bu yangınları da kontrol altına almak için mücadele edildiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen. Dışarıda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım" ifadelerini kullandı.