Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yozgat’ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Yozgat Şehir Hastanesi yemekhanesinde basın mensuplarıyla buluşan Başhekim Uz. Dr. Kozan, yemek sonrasında başhekimlikte gazetecilere hastane hakkında bilgiler vererek “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü” kutladı.

Başhekim Kozan, Yozgat’ta mesai kavramı gözetmeksizin yerel ve ulusal basın mensuplarının fedakârca görev yaptığını dile getirerek şunları söyledi: "Basın mensuplarımız, hem Yozgat genelinde yaptığı çalışmalarla hem de hastanemizin işleyişi ile de ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek için gece gündüz mesai yapmaya devam ediyor. Basınımız yapılan işlerin tanıtımı açısından çok önemli. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olması açısından hastanemiz her zaman göz önünde ve biz de bunun farkındayız. Amacımız hastalarımızın tedavisini tam olarak hastanemizde yapmak ve memnun bir şekilde evlerine göndermektir. Bu kapsamda yaptığımız ameliyatları, hastanemizdeki yenilikleri, haber yapan, kamuoyuna aktaran yine sizlersiniz. Görevini fedakârca yapan siz değerli gazetecilerimizin gününü kutluyorum.”

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan daha sonra Başhekimlik odasında hastane ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı.