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İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaib Kandili, Yozgat geneli camilerde yoğun katılım ve dualarla idrak edildi.

Çapanoğlu Büyük Camii ve Bilal Şahin Cami başta olmak üzere tüm camilerde sohbet, Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit programları icra edildi.

Çapanoğlu Büyük Cami'nde yapılan Regaib Kandili programında Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Yatsı Namazı'ndan önce sohbet etti.,

Regaib gecesinin önemine değinen Müftü Gülden; "Bu mübarek geceleri fırsat kabul etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz bereket ve rahmet gecelerinde; milletimiz ve mukaddesatımız yolunda, hak, hakikat uğrunda, ülkemizin ve insanlığın barış ve huzuru için canları pahasına gece gündüz mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize ve Filistinli kardeşlerimize dualarımızla destek olmalıyız. Regaib gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.