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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:36 07:00 12:30 15:22 17:49 19:08

Akdağmadeni 05:31 06:55 12:25 15:18 17:45 19:04

Aydıncık 05:34 06:58 12:28 15:20 17:47 19:06

Boğazlıyan 05:34 06:57 12:28 15:21 17:49 19:07

Çandır 05:33 06:56 12:27 15:20 17:48 19:06

Çayıralan 05:32 06:55 12:26 15:20 17:47 19:05

Çekerek 05:33 06:57 12:27 15:19 17:46 19:05

Kadışehri 05:32 06:56 12:26 15:18 17:45 19:04

Saraykent 05:33 06:57 12:27 15:19 17:47 19:05

Sarıkaya 05:33 06:57 12:27 15:20 17:48 19:06

Şefaatli 05:36 06:59 12:30 15:23 17:50 19:09

Sorgun 05:34 06:58 12:28 15:21 17:48 19:07

Yenifakılı 05:35 06:58 12:29 15:22 17:50 19:08

Yerköy 05:37 07:01 12:31 15:24 17:51 19:10