Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                05:36     07:00     12:30     15:22     17:49     19:08

Akdağmadeni     05:31     06:55     12:25     15:18     17:45     19:04

Aydıncık             05:34     06:58     12:28     15:20     17:47     19:06

Boğazlıyan         05:34     06:57     12:28     15:21     17:49     19:07

Sprite nereye ait? Sprite kimin? Sprite İsrail’i destekliyor mu? Sprite nereye ait? Sprite kimin? Sprite İsrail’i destekliyor mu?

Çandır                05:33     06:56     12:27     15:20     17:48     19:06

Çayıralan            05:32     06:55     12:26     15:20     17:47     19:05

Çekerek              05:33     06:57     12:27     15:19     17:46     19:05

Kadışehri            05:32     06:56     12:26     15:18     17:45     19:04

Saraykent           05:33     06:57     12:27     15:19     17:47     19:05

Sarıkaya             05:33     06:57     12:27     15:20     17:48     19:06    

Şefaatli               05:36    06:59     12:30     15:23     17:50     19:09

Sorgun               05:34     06:58     12:28     15:21     17:48     19:07

Yenifakılı            05:35     06:58     12:29     15:22     17:50    19:08

Yerköy                05:37     07:01     12:31     15:24      17:51      19:10

Kaynak: İleri Gazetesi