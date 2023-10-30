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Dolar ve euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 30 Ekim 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.2368 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.2068 liradan, satış fiyatı ise 28.267 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.8426 TL'den yapan euro şu anda 29.7627 TL alış ve 29.9227 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)