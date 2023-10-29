Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

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Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:35     06:58     12:30     15:23     17:51     19:09

Akdağmadeni    05:30     06:54     12:25     15:19     17:47     19:05

Aydıncık             05:33     06:57     12:28     15:21     17:48     19:07

Boğazlıyan         05:33     06:56     12:28     15:22     17:50     19:08

Çandır                 05:32     06:55     12:27     15:21     17:49     19:07

Çayıralan            05:31     06:54     12:26     15:21     17:48     19:06

Çekerek              05:32     06:56     12:27     15:20     17:48     19:07

Kadışehri            05:31     06:55     12:26     15:19     17:46     19:05

Saraykent           05:32     06:55     12:27     15:20     17:48     19:07

Sarıkaya              05:32     06:56     12:27     15:21     17:49     19:07    

Şefaatli                05:35    06:58     12:30     15:24     17:51     19:10

Sorgun                 05:33    06:57     12:28     15:22     17:49     19:08

Yenifakılı            05:34     06:57     12:29     15:23     17:51     19:09

Yerköy                05:36     07:00     12:31     15:25     17:52     19:11

Kaynak: İleri Gazetesi