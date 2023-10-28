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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Uzm. Dr. Dilek Yılmaz Demirkazan, "Beyin bölgesinin fonksiyonunun bozulması sonucunda hastada sıklıkla konuşma bozukluğu, tek taraflı olarak kollarda veya bacaklarda güçsüzlük, görme kaybı, bulantı, kusma, çift görme, yutma güçlüğü, yüzde kayma, ani baş ağrısı, dengesizlik gelişebilmektedir" dedi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Uzm. Dr. Dilek Yılmaz Demirkazan, beyin damar hastalıklarının, dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubu olduğunu belirterek, bu yaygın hastalık grubunda farkındalığı artırmak, koruyucu ve tedavi edici şartların iyileştirilmesine dikkat çekmek üzere 29 Ekim günü "Dünya İnme Günü" olarak ilan edildiğini aktardı.



"İNMENİN PEK ÇOK RİSK FAKTÖRÜ VARDIR"

İnmelerin yaklaşık yüzde 85'inin beyne giden kan damarlarında ani gelişen bir pıhtı nedeniyle ilgili beyin bölgesinin kanlanmasının bozulduğu "iskemik inme" olduğunu ifade eden Dr. Demirkazan, "Yüzde 15'i ise beyin dokusunun veya beyin zarının içine olan kanamalardır. İnmenin pek çok risk faktörü vardır. İnmenin değiştirilebilir risk faktörlerini; sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabet, obezite, kalp hastalıkları, alkol, fiziksel hareketsizlik, kötü beslenme alışkanlıkları olarak sıralayabiliriz" dedi.



"BEYİN DOKUSUNDA HASARA YOL AÇAR"

Dr. Demirkazan, "İskemik inmede kalp krizinde olduğu gibi, kan akımı kesildiği için oksijen ve besleyici maddeler beyine ulaşamaz. Beyin dokusunda hasara yol açar. İnme belirtileri beynin hangi bölgesinin etkilendiğine göre değişiklik gösterir. İlgili beyin bölgesinin fonksiyonunun bozulması sonucunda hastada sıklıkla konuşma bozukluğu, tek taraflı olarak kollarda veya bacaklarda güçsüzlük, görme kaybı, bulantı, kusma, çift görme, yutma güçlüğü, yüzde kayma, ani baş ağrısı, dengesizlik gelişebilmektedir. Bu tür belirtiler görüldüğünde olayın başlangıç saati not edilerek hasta hızla acil servise ulaştırılmalıdır" değerlendirmesini yaptı.



"HIZLICA SAĞLIK KURULUŞUNA ULAŞTIRILMASI ÖNEM KAZANMAKTADIR"

İnme tedavisinde her dakikanın önemli olduğunu vurgulayan Dr. Demirkazan, "Bu nedenle toplumun inme belirtilerini tanıması ve bu tip durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Servis’i arayarak damar açıcı tedavilerin uygulanabildiği hastanelere ulaşması gerekmektedir. Bu tedavilerin inmenin başlangıcından itibaren ilk 4,5 saatte uygulanabildiği göz önüne alındığında inme belirtilerinin toplum tarafından tanınıp hızlıca sağlık kuruluşuna ulaştırılması önem kazanmaktadır" diye açıkladı.